Рекордные расходы на оборону, сокращение пенсий: в РФ утвердили бюджет на 2025-27 годы

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 21 ноября, в третьем, окончательном чтении утвердила закон о бюджете на 2025-27 гг.

Об этом пишет издание The Moscow Times.

Согласно документу, в следующем году правительство России намерено снова увеличить финансирование армии и впервые за много лет планирует сократить номинальные расходы на социальную поддержку граждан.

Статья "социальная политика", в которую включены расходы на пенсии и пособия, уменьшится с 7,73 трлн рублей в этом году до 6,49 трлн. В 2026 году социальные расходы увеличатся до 7,19 трлн рублей, а в 2027 - до 7,2 трлн.

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Сэкономленные деньги переходят в военный бюджет, доля которого в расходах казны установит новый рекорд с советских времен - 32,5%.

Для сравнения: в первый год войны с Украиной оборонные расходы составляли 17% бюджета, в 2023 - 19%, в текущем году - 29,5%.

В 2025 году в России планируется потратить на оборону рекордные 13,5 триллиона рублей. В 2026 - 12,8 триллиона, а в 2027 - 13,1 триллиона. По сравнению с текущим годом расходы в 2025 году увеличатся на 25%, относительно 2023 года - вдвое, а если сравнивать с довоенным 2021 - станут больше практически в 4 раза.

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Военный бюджет достигнет 6,2% национального ВВП. При этом практически каждый третий рубль будет потрачен по засекреченным статьям.

Еще 3,46 трлн рублей правительство выделит на статью "национальная безопасность", куда зашиты бюджеты полиции, Росгвардии, Следственного комитета, спецслужб и других силовых структур. В сумме армия и силовики "съедят" 40% федерального бюджета, или 16,9 триллиона рублей.

Расходы бюджета на образование мало изменятся: 1,57 трлн рублей в следующем году против 1,54 трлн в текущем. А финансирование пропагандистских госСМИ вырастет до нового рекорда: они получат 137,2 млрд рублей - на 13% больше, чем в 2024.

Напомним:

Центральный Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.

Продукты питания в России в следующем году могут подорожать еще на 8-20% из-за общей инфляции, растущих транспортных расходов и высокой ключевой ставки Центробанка РФ.