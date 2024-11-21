Алмазный кризис: крупнейшая компания РФ будет закрывать рудники

Российская алмазодобывающая компания Алроса планирует сократить расходы на сотрудников и добычу на фоне кризиса в отрасли, приостановить разработку наименее рентабельных активов.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Алроса, крупнейший в мире производитель алмазов, может временно остановить часть месторождений, но собирается вернуть их в работу во время восстановления рынков.

Компания сократит фонд оплаты труда на 10% за счет оплаты руководителей служащих, введения неполного рабочего дня, отпусков за свой счет и других. Численность персонала также будет снижена.

Реклама:

Кроме того, алмазодобытчик уменьшит активность по ряду инвестиционных проектов, замедлив реализацию части проектов развития.

Отмечается, что компания накопила финансовую подушку, чтобы пережить кризис, и рассчитывает на возможную поддержку государства в форме закупки алмазов в госфонд в случае необходимости.

Напомним:

Реклама:

В сентябре поставки России в Индию, крупнейший центр обработки в мире, упали на 96%, или почти в 25 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Россия два года подряд сокращает экспорт необработанных алмазов, объем экспорта за это время упал более чем на треть.