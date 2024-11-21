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США ввели санкции против "Газпромбанка" РФ, что может лишить его доступа к SWIFT

Четверг, 21 ноября 2024, 18:00 - Алексей Артемчук
 
Getty Images

США ввели санкции против Газпромбанка, одного из немногих крупных российских кредиторов, который еще не попал в черный список, с целью ограничить возможности Кремля финансировать свои военные усилия.

Об этом сообщает Financial Times.

Объявленный в четверг список фактически исключает государственный "Газпромбанк", основной канал для российских платежей за энергоносители, и его шесть международных дочерних компаний из глобальной финансовой системы.

По данным США, Россия использовала "Газпромбанк" как канал для закупки военной техники для войны в Украине, а также для выплат солдатам и компенсаций семьям погибших в боевых действиях.

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Великобритания и Канада ввели санкции против "Газпромбанка" в первые недели войны в 2022 году.

Ранее США избегали следовать этому примеру, главным образом для того, чтобы европейские страны могли продолжать платить за поставки российского газа.

Санкции США закроют одно из немногих оставшихся окон в России для международных банковских операций, запретив Газпромбанку осуществлять операции в долларах.

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США также ввели санкции против более 50 небольших российских банков и 40 регистраторов ценных бумаг, а также 15 технократов

Напомним:

США рассматривают возможность введения санкций против крупного государственного банка России - "Газпромбанка", который до сих пор имеет доступ к международной системе SWIFT и валютным расчетам.

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