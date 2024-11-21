Россия на выходных ударила по 3 из 5 работающих ТЭС ДТЭК, - Reuters
Ракетные удары, нанесенные Россией на выходных, поразили три из пяти работающих тепловых электростанций, принадлежащих украинскому энергетическому гиганту ДТЭК, и одна из них до сих пор не работает. Объектами нападений также были и распределительные станции.
Об этом сообщает Reutes.
ДТЭК, который обеспечивал четверть потребностей страны в электроэнергии до большой войны, пострадал от кампании воздушных атак, которую Россия возобновила в марте.
Отмечается, что пока неясно, сколько времени понадобится для их полного восстановления.
Украинские чиновники заявляют, что Россия накопила сотни ракет для проведения новых атак, но предостерегают от неутешительных прогнозов, которые, по их словам, играют на руку России и создают ощущение паники.
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, заявил, что в воскресенье был нанесен "серьезный ущерб", и обратился к западным союзникам Украины с просьбой предоставить больше средств противовоздушной обороны, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения.
До воскресной атаки ДТЭК восстановил около половины мощностей, которые он имел до начала забастовок в марте, сообщала компания ранее.
Напомним:
Украинская энергосеть находится под "повышенным риском катастрофического сбоя" после ракетной и дроновой атаки России в воскресенье.