Россия на выходных ударила по 3 из 5 работающих ТЭС ДТЭК, - Reuters

Ракетные удары, нанесенные Россией на выходных, поразили три из пяти работающих тепловых электростанций, принадлежащих украинскому энергетическому гиганту ДТЭК, и одна из них до сих пор не работает. Объектами нападений также были и распределительные станции.

Об этом сообщает Reutes.

ДТЭК, который обеспечивал четверть потребностей страны в электроэнергии до большой войны, пострадал от кампании воздушных атак, которую Россия возобновила в марте.

Отмечается, что пока неясно, сколько времени понадобится для их полного восстановления.

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Украинские чиновники заявляют, что Россия накопила сотни ракет для проведения новых атак, но предостерегают от неутешительных прогнозов, которые, по их словам, играют на руку России и создают ощущение паники.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, заявил, что в воскресенье был нанесен "серьезный ущерб", и обратился к западным союзникам Украины с просьбой предоставить больше средств противовоздушной обороны, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения.

До воскресной атаки ДТЭК восстановил около половины мощностей, которые он имел до начала забастовок в марте, сообщала компания ранее.

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Напомним:

Украинская энергосеть находится под "повышенным риском катастрофического сбоя" после ракетной и дроновой атаки России в воскресенье.