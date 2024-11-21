Завод пищевых полуфабрикатов построят в Тернопольской области

Фото: Офіс сталого регіонального розвиткуі

Новый завод по производству фактурированных вафельных листов и других изделий на основе теста (тарталетки, вафельные стаканчики для мороженого, десертные лоточки и т.д.) уже летом 2025 года начнет выпуск продукции.

Об этом сообщает Офис устойчивого регионального развития.

"Мы начали очередное строительство нового производства. Команда Инвестиционного офиса Тернопольской области обеспечила полное сопровождение инвесторов в строительство нового завода по производству пищевых полуфабрикатов", - говорится в сообщении.

При этом не уточняется, кто именно является инвестором строительства завода.

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В сообщении отмечается, что обеспечен весь комплекс инвестиционного сопровождения, в частности диагностика запросов и технических требований инвестора, выбор приспособленных для возведения здания земельных участков (проанализировано 70 локаций), переговоры с местной общиной по индивидуальным условиям и преференциям, юриэкспертиза условий договора аренды земучастка, подбор проектной организации и потенциальных подрядчиков.

"Все эти услуги позволили в октябре начать подготовительные работы и получить разрешение на строительные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для местной общины это будет 250 рабочих мест с конкурентной заработной платой, экспорт в более 12 стран мира, включая всю Европу, США, Израиль, Тунис, более 20 млн грн в год налогов в местный бюджет, спрос на аренду и приобретение жилья, что автоматически стимулирует местный строительный бизнес и развитие рынка недвижимости.

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Напомним:

Строительство в Тернопольской области нового завода релокованого из Сум крупного производителя жестяной упаковки "Фавор" запланировано в начале 2025 года.