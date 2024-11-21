Релокований із Сум виробник метупаковки відкриє завод у Тернопільській області

Фото: Тернопільська ОВА

Будівництво в Тернопільській області нового заводу релокованого із Сум великого виробника бляшаного пакування "Фавор" заплановано на початку 2025 року.

Про це повідомляє Тернопільська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що завод будується на території Збаразької громади, на ньому буде створено 150 робочих місць.

У повідомленні зазначається, що це єдине підприємство в Україні з випуску такої продукції. У Тернопільській області випускатиметься бляшана упаковка для харчової промисловості.

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Як передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацією співзасновника компанії "Фавор" Андрія Нємцева, будівництво заводу було розпочато в травні.

На сайті Work.ua вже є оголошення про прийом на роботу на підприємство в Тернопільській області, зокрема, наладчику бляшано-баночного або пресового устаткування з досвідом роботи запропоновано заробітну плату в 35 тис. грн і бронювання.

Засноване 2001 року в Сумах підприємство "Фавор", за його інформацією, - лідер українського ринку з виробництва металевої упаковки для харчової, хімічної продукції, а також аерозолів. Виробляє понад 85 видів метупаковки.

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На Закарпатті наразі працюють 282 підприемства, релоковані із зони бойових дій та прифронтових регіонів України. Вони помітно змінили регіон.