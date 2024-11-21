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Статус критических для экономики потеряли 5% предприятий – Forbes

Четверг, 21 ноября 2024, 16:51 - Артур Крыжный

В ходе аудита критически важных предприятий были выявлены незначительные нарушения: лишь 5% предприятий были лишены этого статуса.

Об этом рассказал заместитель министра экономики Виталий Киндратив в комментарии Forbes Ukraine.

Наибольшие злоупотребления со стороны компаний:

  • резкое и необоснованное снижение предприятиями заработной платы работников после приобретения критичности;
  • использование различных моделей бронирования для сверхурочного увеличения численности забронированных;
  • некоторые региональные критерии имели формальные признаки;
  • необоснованное увеличение штатной численности после определения критичности, в частности у предприятий, которые могут бронировать 100% работников.

Читайте подробнее о бронировании: Как изменится система бронирования работников?

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