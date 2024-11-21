Статус критических для экономики потеряли 5% предприятий – Forbes
Четверг, 21 ноября 2024, 16:51 -
В ходе аудита критически важных предприятий были выявлены незначительные нарушения: лишь 5% предприятий были лишены этого статуса.
Об этом рассказал заместитель министра экономики Виталий Киндратив в комментарии Forbes Ukraine.
Наибольшие злоупотребления со стороны компаний:
- резкое и необоснованное снижение предприятиями заработной платы работников после приобретения критичности;
- использование различных моделей бронирования для сверхурочного увеличения численности забронированных;
- некоторые региональные критерии имели формальные признаки;
- необоснованное увеличение штатной численности после определения критичности, в частности у предприятий, которые могут бронировать 100% работников.
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