В Киеве ветеранам частично профинансируют протезы и переоборудование авто

Киевский городской совет будет доплачивать еще до 1,5 млн грн в дополнение к 2 млн грн, предусмотренных государством на одного человека, при закупке и установке протезов для защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.

"Киевсовет предусмотрел 45 миллионов гривен на софинансирование протезно-ортопедических изделий повышенной функциональности. Защитники и Защитницы больше не будут ограничены средствами, которые выделяет на протезирование государство, ведь Киев дополнительно будет оплачивать изготовление протезов, которые имеют высокую функциональность и комфорт.

Так, максимальная стоимость, которую оплачивает государство, - до 2 млн грн, Киев будет доплачивать еще до 1,5 миллиона гривен на одного человека", - сказала Хонда, слова которой приводит пресс-служба КГГА в четверг.

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Кроме того, Киев частично будет компенсировать переоборудование авто людям с инвалидностью среди защитников и защитниц.

Киев уже в течение года предоставляет компенсацию в размере почти 500 тысяч гривен за приобретение автомобиля этой категории киевлян. А в 2025-м столица частично будет компенсировать переоборудование уже имеющегося авто для нужд человека с инвалидностью - в размере до 100 тысяч гривен", - прокомментировала Марина Хонда.

По ее словам, в 2025 году планируется охватить 100 людей с инвалидностью І и ІІ группы среди киевлян Защитников и Защитниц. На это в городском бюджете заложено 10 миллионов гривен.

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Напомним:

Киевский городской совет 21 ноября выделил 3 млрд грн грн на увеличение уставного фонда КП "Спецжилфонд". Деньги пойдут на закупку 1008 квартир для пополнения маневрового фонда КГГА.