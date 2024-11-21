Київрада виділила "Спецжитлофонду" 3 мільярди на закупівлю квартир
Київська міська рада 21 листопада виділила 3 млрд грн грн на збільшення статутного фонду КП "Спецжитлофонд".
Таке рішення підтримали 70 депутатів, пише LIGA.net.
Гроші підуть на закупівлю 1008 квартир для поповнення маневрового фонду КМДА.
За підрахунками директора підприємства Володимира Шарія, 188 квартир потрібно для мешканців ветхих будинків, 310 квартир – для громадян, постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій, 510 квартир – для мешканців квартир застарілого житлового фонду (хрущовки, сталінки, барачний тип) на період реновації.
Зараз маневровий фонд КМДА складається із чотирьох будинків на 315 квартир.
Таке житло не підлягає приватизації.
Депутати доручили Спецжитлофонду протягом шести місяців створити наглядову раду для контролю за використанням цих грошей.
Нагадаємо:
Київська міська рада планувала збільшити статутний капітал комунального підприємства "Спецжилфонд" на 3 млрд грн.
Ініціаторка рішення про докапіталізацію КП "Спецжилфонд" - депутатка Київради Алла Шлапак. Наразі вона є членом депутатської фракції "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". А 2006-2011 роках була співголовою фракції Блоку Леоніда Черновецького.
Директор КП "Спецжилфонд" - Володимир Шарій. Прокуратура його підозрювала у службовій недбалості.