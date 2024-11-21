В России ставки по потребительским кредитам достигли 44%, растут проблемы с погашением

Ставки по потребительским кредитам в российских банках на начало ноября составляли от 25% до 38% годовых, но к 19 ноября максимальная ставка выросла до 44%.

Об этом сообщает The Moscow Times.

В октябре российские банки выдали физлицам 1,94 млн наличных кредитов на общую сумму 3,06 млрд долл (309 млрд рублей). Это на 28% меньше, чем в сентябре, и на 43% меньше по сравнению с октябрем прошлого года.

При этом уровень платежной дисциплины клиентов российских банков упал до минимума с момента пандемии в 2020 году. За восемь месяцев 2024 года просрочили задолженность 800 тыс россиян, а общее количество неплательщиков достигло 6,2 млн.

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Отмечается, что проблемы с погашением кредитов имеют почти половина заемщиков: 35% имеют малую сложность, 12% - серьезную, а 1% признают, что больше не могут платить вообще.

Напомним:

Центральный Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.

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