Британия признала Фирташа коррупционером и ввела против него санкции

Дмитрий Фирташ

Правительство Великобритании ввело санкции против Дмитрия Фирташа, определив его действия как подпадающие под Глобальный регламент по антикоррупционным санкциям.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Санкции вводятся на основании того, что Фирташ "является или был привлечен к ответственности за серьезную коррупцию или участие в ней".

В частности, Фирташ был привлечен к подкупу государственных должностных лиц для получения лицензий на добычу полезных ископаемых, а также был привлечен к незаконному присвоению имущества газотранспортной сети Украины, говорится в сообщении.

Реклама:

Также Великобритания ввела санкции против жены Дмитрия Фирташа - Лады Фирташ - на основании того, что она была "привлечена к получению финансовой выгоды или получения любой другой выгоды от серьезной коррупции".

Отмечается, что Лада Фирташ получила финансовую выгоду от коррупции своего мужа Дмитрия Фирташа и связана с лицом, которое вовлечено или было вовлечено в серьезную коррупцию, а именно с ее мужем Дмитрием Фирташем, говорится в сообщении.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на передвижение.

Реклама:

Читайте также: Почти не олигарх. Что потерял Фирташ с начала большой войны

Напомним:

Дмитрия Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро, после чего он оспаривал свою экстрадицию в США. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Олигарх Дмитрий Фирташ в 2022 году потерпел очередное поражение в австрийских судах и находится в шаге от экстрадиции в США

16 июня 2023 года сообщалось, что австрийский суд вынес решение в пользу Фирташа по делу о требовании экстрадировать его в США по обвинению в коррупции.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня 2024 года о продлении санкций против украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса и ряда российских олигархов на 10 лет.