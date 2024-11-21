Bitcoin приближается к 100 тысячам долларов на оптимизме относительно криптовалютных планов Трампа

Курс Bitcoin приблизился к отметке 100 000 долл, поскольку инвесторы делают ставку на то, что более дружественный регуляторный подход США к криптовалютам при новоизбранном президенте Дональде Трампе откроет эру бума для этого класса активов.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на Bitcoin впервые превысили 98 тысяч долларов во время торгов и выросли примерно на 4% за день.

В этом году цена криптовалюты выросла более чем вдвое, а за две недели после избрания Трампа следующим президентом США и избрания в Конгресс ряда законодателей, которые поддерживают криптовалюту, она выросла примерно на 40%.

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Во время своей предвыборной кампании Трамп поддерживал цифровые активы, обещая сделать США криптостолицей планеты и накопить национальный запас биткоинов.

С момента выборов в биржевые фонды, торгующие биткойнами, в США поступило более 4 млрд долл.

Акции компаний, связанных с криптовалютами, взлетели вместе с ценой биткоина, а акции майнерской компании MARA Holdings за ночь выросли почти на 14%, в то время как убыточная компания MicroStrategy, которая покупала биткоины, выросла на 10%, и ее рыночная капитализация превысила 100 млрд долл.

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Напомним:

Bitcoin поднялся до рекордного уровня выше 94 000 долл, поскольку сообщение о том, что компания Дональда Трампа ведет переговоры о покупке криптовалютной компании Bakkt, добавило надежды на благоприятный режим для криптовалют.