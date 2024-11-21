Киевсовет выделил "Спецжилфонду" 3 миллиарда на закупку квартир

Киевский городской совет 21 ноября выделил 3 млрд грн грн на увеличение уставного фонда КП "Спецжилфонд".

Такое решение поддержали 70 депутатов, пишет LIGA.net.

Деньги пойдут на закупку 1008 квартир для пополнения маневрового фонда КГГА.

По подсчетам директора предприятия Владимира Шария, 188 квартир нужно для жителей ветхих домов, 310 квартир - для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, 510 квартир - для жителей квартир устаревшего жилого фонда (хрущевки, сталинки, барачный тип) на период реновации.

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Сейчас маневровый фонд КГГА состоит из четырех домов на 315 квартир.

Такое жилье не подлежит приватизации.

Депутаты поручили Спецжилфонду в течение шести месяцев создать наблюдательный совет для контроля за использованием этих денег.

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Напомним:

Киевский городской совет планировал увеличить уставный капитал коммунального предприятия "Спецжилфонд" на 3 млрд грн.

Инициатор решения о докапитализации КП "Спецжилфонд" - депутат Киевсовета Алла Шлапак. Сейчас она является членом депутатской фракции "Всеукраинское объединение „Батькивщина". А в 2006-2011 годах была сопредседателем фракции Блока Леонида Черновецкого.

Директор КП "Спецжилфонд" - Владимир Шарий. Прокуратура его подозревала в служебной халатности.