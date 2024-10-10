Київрада планує докапіталізувати "Спецжилфонд" на три мільярди

Київська міська рада планує збільшити статутний капітал комунального підприємства "Спецжилфонд".

Про це йдеться у проекті рішенні Київської міської ради.

"Збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжилфонд" на суму 3 000 000 000 (три мільярди) гривень за рахунок грошового внеску власника", - йдеться в проєкті рішення.

"Збільшення статутного капіталу необхідне для реалізації статутних завдань КП"Спецжитлофонд", а також забезпечення потреби у житловому фонді для тимчасового розміщення громадян в т. ч. постраждалих від надзвичайних ситуацій внаслідок військових дій Російської Федерації", - зазначається в пояснювальній записці.

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Крім того, "у період військової агресії проти України та подовження воєнного стану в Україні, відсутній попит на первинному ринку через наявне просідання рівня доходів населення та його неплатоспроможності, що унеможливлює реалізувати вільні площі".

Наразі, згідно з даними youcontrol, розмір статутного капіталу комунального підприємства Київради становить 5 тис грн.

Ініціаторка рішення про докапіталізацію КП "Спецжилфонд" - депутатка Київради Алла Шлапак. Наразі вона є членом депутатської фракції "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". А 2006-2011 роках була співголовою фракції Блоку Леоніда Черновецького.

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Директор КП "Спецжилфонд" - Володимир Шарій. Прокуратура його підозрювала у службовій недбалості.