Критическое оборудование и поддержка ликвидности: Италия инвестирует в "Укргидроэнерго" 200 миллионов евро

Италия подтвердила свои обязательства совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) выделить 200 млн евро для крупнейшей гидрогенерирующей компании Украины "Укргидроэнерго".

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко во время итальянско-украинского бизнес форума 20 ноября.

Согласно договору, который был заключен в феврале 2024 года, кредитные средства будут направлены на закупку критического оборудования для Днепровской и Среднеднепровской гидроэлектростанций, а также на предоставление экстренной поддержки ликвидности "Укргидроэнерго" для обеспечения устойчивости работы компании.

Согласно сообщению министерства, итальянская сторона подчеркнула, что продолжит поддержку правительственной политики "Сделано в Украине", а итальянский бизнес выразил заинтересованность в сотрудничестве с украинскими предприятиями в пяти ключевых секторах украинской экономики - металлургии и критические материалы, развития возобновляемых источников энергии, оборонной промышленности, агропереработке и машиностроении.

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Напомним:

"Укргидроэнерго" заключило соглашение с „Укрсталь конструкция" на строительство противодроновой защиты для Кременчугской ГЭС стоимостью 976,95 млн грн.