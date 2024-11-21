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Китайская спутниковая компания бросит вызов Starlink Илона Маска в Бразилии

Четверг, 21 ноября 2024, 13:27 - Алексей Артемчук

Китайская государственная компания планирует запустить спутниковый сервис, чтобы конкурировать со Starlink Илона Маска в Бразилии, поскольку Пекин расширяет свое влияние в Латинской Америке.

Об этом сообщает Financial Times.

Заявление компании SpaceSail, которая разрабатывает услуги высокоскоростного интернета через низкоорбитальные спутники, было сделано во время государственного визита президента Китая Си Цзиньпина в Бразилию, где он подписал обновленное партнерство с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Соглашение состоялось после ожесточенного спора между Илоном Маском, близким союзником избранного президента США Дональда Трампа, и бразильскими властями, которые в этом году временно запретили X из-за предполагаемой дезинформации.

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SpaceSail заявила, что договорилась с бразильской государственной группой Telebrás о предоставлении услуг спутниковой связи и широкополосного интернета на территории Бразилии.

Компании будут изучать спрос в районах, не охваченных оптоволоконной инфраструктурой, с целью запуска услуги в 2026 году.

Бразилия пытается поощрить конкурентов компании Starlink, которая контролирует почти половину рынка спутникового интернета в крупнейшей стране Латинской Америки.

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Компания SpaceSail имеет амбициозные планы по ускорению развертывания своих спутников, имея целью достичь 15 тыс космических аппаратов на низкой околоземной орбите до 2030 года.

Напомним:

Верховный суд Бразилии заявил, что юристы, представляющие платформу социальных сетей X, не уплатили штрафы в надлежащий банк. Это стало причиной отложить решение разрешить технологической компании возобновить предоставление услуг в Бразилии.

Китай Бразилия технології
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