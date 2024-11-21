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Китайские банки начали перекрывать компаниям из РФ платежи через Индию, ОАЭ и Гонконг

Четверг, 21 ноября 2024, 13:19 - Виктор Волокита

Банки Китая усилили проверки платежей из Индии, ОАЭ и Гонконга, пытаясь выявить в них "российский след".

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на российское пропагандистское издание "Известия". 

Провести оплату становится все сложнее: кредитные организации анализируют отгрузочные документы - кому идет товар, куда и зачем, говорит коммерческий директор компании Импай Рус Алексей Разумовский. По его словам, до этого такие усиленные проверки были введены в отношении переводов через Турцию и страны СНГ, но теперь они распространились на другие государства.

Представитель "Опоры России" в Китае Илона Горшенева-Долунц подтвердила это. По ее словам, банки требуют, чтобы товар отгружался именно в ту страну, откуда пришли деньги. С помощью ужесточения контроля организации пытаются избежать вторичных санкций, пояснила гендиректор компании Atvira, эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич.

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Китайские банки "закручивают гайки" перед приходом Дональда Трампа к власти, поэтому ситуация не улучшится в 2025 году, предупредил гендиректор АО "Первая Группа" Алексей Порошин. 

Он напомнил, что Трамп давно объявил торговую войну КНР и местные банки не будут рисковать, чтобы не дать повод новой американской администрации для санкций.

Напомним:

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Российские компании столкнулись с блокировкой счетов в крупных китайских банках из-за того, что их юридические адреса совпадают с адресами организаций, находящихся под санкциями.

Россия банк
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