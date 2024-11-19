Китайські банки блокують рахунки компаній РФ через підсанкційні адреси

Російські компанії зіткнулися з блокуванням рахунків у великих китайських банках через те, що їхні юридичні адреси збігаються з адресами організацій, які перебувають під санкціями.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

За їхніми словами, подібні обмеження останнім часом стали набувати масового характеру. Зокрема, активно блокують рахунки великі банки - Bank of China і Chouzhou Commercial.

До їхніх "чорних списків" потрапила одна з адрес масової реєстрації юросіб у Туреччині, а також близько десяти адрес у Гонконзі, каже представник юридичної компанії Amond & Smith Іван Тихоненок.

Реклама:

"У Туреччині "чорна мітка" прилетіла компаніям, зареєстрованим за адресою No: 52 Hasat Sk., Kamara Iç Kapi No: 1, Merkez Mah., Sisli, Istanbul, 34381, Turkey. У Гонконзі "зіпсованими" виявилися добре всім знайомі адреси - наприклад, Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd. Wan Chai, Hong Kong і низка інших", - уточнив юрист.

Під обмеження потрапила і щонайменше одна адреса на території Росії, каже гендиректорка юридичної компанії "Синорусс" Сурана Раднаєва.

"Це призвело до того, що наразі банк [Bank of China] проводить перевірку не тільки адреси компанії, якій не пощастило мати одну й ту саму адресу з підсанкційною компанією. Також перевіряється її назва, вид діяльності та гендиректор. На час перевірки використання рахунків обмежено", - повідомила вона виданню.

Реклама:

Нагадаємо:

Четвертий за розміром активів банк Китаю - Bank of China - став частіше блокувати перекази в юанях із країн, які Росія використовує для закупівлі товарів.