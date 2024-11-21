Релокированный из Сум производитель метупаковки откроет завод в Тернопольской области

Фото: Тернопольская ОВА

Строительство в Тернопольской области нового завода релокированного из Сум крупного производителя жестяной упаковки "Фавор" запланировано в начале 2025 года.

Об этом сообщает Тернопольская областная военная администрация.

Отмечается, что завод строится на территории Збаражской общины, на нем будет создано 150 рабочих мест.

В сообщении отмечается, что это единственное предприятие в Украине по выпуску такой продукции. В Тернопольской области будет выпускаться жестяная упаковка для пищевой промышленности.

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Как передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию соучредителя компании "Фавор" Андрея Немцева, строительство завода было начато в мае.

На сайте Work.ua уже есть объявления о приеме на работу на предприятие в Тернопольской области, в частности, наладчику жестяно-баночного или прессового оборудования с опытом работы предложена заработная плата в 35 тыс. грн и бронирование.

Основанное в 2001 году в Сумах предприятие "Фавор", по его информации, - лидер украинского рынка по производству металлической упаковки для пищевой, химической продукции, а также аэрозолей. Производит более 85 видов метупаковки.

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Напомним:

На Закарпатье сейчас работают 282 предприятия, релоцированные из зоны боевых действий и прифронтовых регионов Украины. Они заметно изменили регион