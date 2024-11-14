Релокований бізнес повністю змінив Закарпаття – голова ОВА 

На Закарпатті наразі працюють 282 підприемства, релоковані із зони бойових дій та прифронтових регіонів України. Вони помітно змінили регіон.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на форумі розвитку Re:Open Zakarpattia, передає Укрінформ.

Він зазначив, що релокований бізнес (в тому числі і ФОПи) повністю змінив регіон.

"Давайте я краще поясню цифрами. Бюджет області в 2021 році становив 2,6 млрд грн. Зараз у нас бюджет складає 2,4 млрд грн. Так, він трошки менший довоєнного, але є важливий нюанс.

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Станом на 2021 рік державних дотацій у нас було 60% у бюджеті. Станом на 2024 рік у нас дотаційна залежність – на рівні 25%. Тобто, релокація – це мільярди, яких ми ніколи не збирали досі. До початку цього процесу ми збирали податки мільйонами", – розповів Білецький.

Голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай додав, що на Закарпатті зараз перебуває 40% усього релокованого бізнесу України.

"На сьогодні релоковані підприємства інвестували в регіон вже 1 млрд євро. Ми не можемо це відчути одномоментно – це процес, який триває і ще триватиме не один рік. Змінилася структура обласного бюджету. Рівень дотацій був одним із найбільших у країні, а зараз він відчутно зменшився. Для того, щоб громади відчули ці реальні зміни, регіону треба стати недотаційним, тоді вже буде змога інвестувати в інфраструктурні проєкти", – пояснив він.

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Нагадаємо:

На Закарпатті на кордоні з Угорщиною розпочинається реконструкція міжнародного автомобільного пункту пропуску "Лужанка-Берегшурань".