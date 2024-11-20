Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг
Среда, 20 ноября 2024, 19:30 -
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 21 ноября, курс гривны по отношению к доллару вырос на 8 копеек.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Поэтому курс доллара по отношению к гривне составит 41,25 грн.
Относительно евро национальная валюта укрепится на 13 копеек и составит 43,56 за 1 евро.
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Напомним:
Национальный банк с 20 ноября 2024 года вносит изменения в действующие валютные ограничения.
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