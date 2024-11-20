Нацбанк вносить зміни до валютних обмежень

Національний банк з 20 листопада 2024 року вносить зміни до діючих валютних обмежень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Регулятор пом’якшив низку обмежень для розрахунків у зовнішній торгівлі, але водночас посилив дисципліну їх дотримання

Підприємства тепер можуть оплачувати імпорт без обмеження строку поставки, якщо платежі спрямовані іноземним експортно-кредитним агентствам, державним установам чи організаціям, пов’язаним із банками або урядами інших країн. Для таких операцій діє щомісячний ліміт – 10% від простроченої заборгованості станом на 1 листопада 2024 року.

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НБУ розширив можливості для валютних переказів у межах проєктів міжнародної технічної допомоги, знявши обмеження на країни-донори.

Нацбанк посилив контроль за репатріацією дивідендів. Тепер компанія-емітент повинна працювати щонайменше рік, а іноземний інвестор – володіти корпоративними правами не менше шести місяців.

Регулятор заборонив використовувати валютні кредити для купівлі цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, щоб запобігти зловживанням.

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