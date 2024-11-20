Всі розділи
Укр / Рус

Нацбанк вносить зміни до валютних обмежень

Середа, 20 листопада 2024, 11:16 - Віктор Волокіта
 

Національний банк з 20 листопада 2024 року вносить зміни до діючих валютних обмежень. 

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Регулятор пом’якшив низку обмежень для розрахунків у зовнішній торгівлі, але водночас посилив дисципліну їх дотримання

Підприємства тепер можуть оплачувати імпорт без обмеження строку поставки, якщо платежі спрямовані іноземним експортно-кредитним агентствам, державним установам чи організаціям, пов’язаним із банками або урядами інших країн. Для таких операцій діє щомісячний ліміт – 10% від простроченої заборгованості станом на 1 листопада 2024 року.

Реклама:

НБУ розширив можливості для валютних переказів у межах проєктів міжнародної технічної допомоги, знявши обмеження на країни-донори.

Нацбанк посилив контроль за репатріацією дивідендів. Тепер компанія-емітент повинна працювати щонайменше рік, а іноземний інвестор – володіти корпоративними правами не менше шести місяців.

Регулятор заборонив використовувати валютні кредити для купівлі цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, щоб запобігти зловживанням.

Реклама:
НБУ Нацбанк валюта
Реклама:
Матеріали за темою
Банки оновили курс валют на вівторок: скільки коштують долар та євро 19 листопада 2024, 10:08
Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро 14 листопада 2024, 11:37
Чистий прибуток банків зріс до 118 мільярдів: в НБУ сказали, завдяки чому 12 листопада 2024, 12:39
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті