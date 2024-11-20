Ford сократит 14% рабочих мест в Европе: причины

Ford заявил, что сократит около 14% своей европейской рабочей силы, объясняя это значительными убытками, которые осложнились слабым спросом на электромобили, отсутствием государственной поддержки перехода на электромобили и растущей конкуренцией.

Об этом сообщает Reuters.

Компания Ford заявила, что сокращение 4 тыс рабочих мест произойдет преимущественно в Германии и Великобритании. В общем, сокращения составляют около 2,3% от общего количества работников Ford, которая насчитывает 174 тыс человек.

Эти меры станут большим ударом, в частности, для Германии, крупнейшей экономики Европы и крупнейшего автопроизводителя, где Volkswagen угрожает закрыть заводы, снизить заработную плату и сократить тысячи рабочих мест, чтобы повысить свою конкурентоспособность.

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Американская компания стала последним автопроизводителем после Nissan, Stellantis и GM, который сократил расходы, поскольку отрасль борется с растущей конкуренцией со стороны китайских конкурентов в Европе, снижением спроса в Китае и проблемами перехода на электромобили, которые остаются слишком дорогими для большинства потребителей.

Ford заявил, что увольнения в Европе должны произойти до конца 2027 года.

В сентябре этого года продажи Ford в Европе упали на 17,9%, что значительно опережает общеотраслевое падение на 6,1%.

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Ford также призвал правительство Германии предоставить больше стимулов и улучшить инфраструктуру зарядных станций, чтобы помочь потребителям перейти на электромобили.

Берлин прекратил субсидирование электромобилей в декабре 2023 года. Продажи электромобилей в Германии за первые девять месяцев этого года упали на 28,6%.

Напомним:

Акции Ford Motor упали на 6,6% на премаркете после того, как автопроизводитель снизил свой годовой прогноз прибыли.