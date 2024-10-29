Акції Ford падають, оскільки прогноз прибутку компанії погіршився

Акції Ford Motor впали на 6,6% на премаркеті після того, як автовиробник знизив свій річний прогноз прибутку.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія очікує, що в 2024 році скоригований прибуток до вирахування відсотків і податків складе близько 10 млрд дол, порівняно з попереднім прогнозом у 10-12 млрд дол.

На противагу цьому, конкурент General Motors минулого тижня підвищив свої очікування щодо прибутку.

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Toyota, GM і Ford повідомили про зниження темпів зростання продажів у третьому кварталі і залишаються під тиском необхідності знижувати ціни на автомобілі, оскільки споживачі, які відчувають тиск високої інфляції, все частіше віддають перевагу дешевшим варіантам.

Ford також попередив про інфляційний тиск у Туреччині, який збільшить вартість фургонів Transit, що продаються в Європі. Компанія також зазнала більших, ніж очікувалося, витрат на гарантійне обслуговування через відкликання та інші виправлення.

В 2024 році акції Ford знизилися на 5,4%, що дає співвідношення ціни до прибутку близько 12, порівняно з 5,62 у GM.

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