По материалам БЭБ лишили лицензии 3 известные табачные компании

С начала 2024 года детективы Бюро экономической безопасности открыли 309 уголовных производств по фактам нелегального оборота табачной продукции, 231 дело направлено в суд, вынесено 137 приговоров.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По информации ЭП были лишены лицензии компании:

ООО "УКРАИНСКОЕ ТАБАЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО"

ООО "Местная производственная группа" (ООО "ТАБАКО ДОМ")

ООО "ИМПЕРИАЛ.ТАБАК.ЛТД"

Благодаря проведенным осмотрам и обыскам из незаконного оборота табачных товаров изъято почти 7,8 млн пачек сигарет, более 300 тысяч килограммов табака и 16 линий по производству табачной продукции. Ориентировочная стоимость изъятого составляет один миллиард гривен.

Реклама:

Отмечается, что из них 5 линий принадлежали предприятиям, которые имели соответствующую лицензию, однако изготавливали в томе числе и сигареты с поддельными марками акцизного налога или без них.

Благодаря осуществленным мерам, в октябре этого года выручка через РРО в табачной отрасли увеличились на 3,029 млрд грн по сравнению с январем.

Также, по данным исследовательской компании Kantar Украина, доля теневого рынка табака снизилась с 25,7% в конце прошлого года до 14,6% в июле 2024 года.

Реклама:

Для предотвращения незаконных действий с 1 октября на предприятиях, осуществляющих производство табачных изделий и/или ферментацию табачного сырья, установлены посты Государственной налоговой службы и видеонаблюдение.

Напомним:

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ изъяли сигаретную линию на одной из известных табачных фабрик в Киеве, которая наладила производство неучтенной продукции.

БЭБ на Львовщине изъяло сигаретную линию, которую пытались незаконно экспортировать в Чехию.