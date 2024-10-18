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БЕБ вилучило сигаретну лінію, яку незаконно перевозили до Чехії

П'ятниця, 18 жовтня 2024, 13:25 - Олексій Артемчук

БЕБ на Львівщині вилучило сигаретну лінію, яку намагались незаконно експортувати до Чехії.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області зупинили спробу нелегального вивезення обладнання для виготовлення сигарет через пункт пропуску "Краковець" Львівської митниці. 

Сигаретну лінію у розібраному вигляді намагались експортувати до Чехії  вантажним автомобілем як обладнання для пакування харчових, сипучих продуктів.

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Під час огляду причепа вантажівки детективи БЕБ виявили складові частини комплексу. Його орієнтовна вартість становить понад 20 млн грн.

Вилучене обладнання передано на матеріально-відповідальне зберігання. Призначено низку судових експертиз.

Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України здійснюють детективи Теруправління БЕБ у Львівській області.

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Нагадаємо:

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили та припинили діяльність нелегального цеху з виробництва рідин для електронних сигарет.

БЕБ тютюн митниця
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Економічна правда
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