БЕБ вилучило сигаретну лінію, яку незаконно перевозили до Чехії
БЕБ на Львівщині вилучило сигаретну лінію, яку намагались незаконно експортувати до Чехії.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області зупинили спробу нелегального вивезення обладнання для виготовлення сигарет через пункт пропуску "Краковець" Львівської митниці.
Сигаретну лінію у розібраному вигляді намагались експортувати до Чехії вантажним автомобілем як обладнання для пакування харчових, сипучих продуктів.
Під час огляду причепа вантажівки детективи БЕБ виявили складові частини комплексу. Його орієнтовна вартість становить понад 20 млн грн.
Вилучене обладнання передано на матеріально-відповідальне зберігання. Призначено низку судових експертиз.
Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України здійснюють детективи Теруправління БЕБ у Львівській області.
Нагадаємо:
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили та припинили діяльність нелегального цеху з виробництва рідин для електронних сигарет.