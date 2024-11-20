Банки пассивнее стали выдавать украинцам ипотечные кредиты

Банки Украины в сентябре 2024 года выдали 681 ипотечный кредит на общую сумму 1,2 млрд грн, их объемы не существенно сократились.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, сообщает Национальный банк Украины.

"Банки Украины в сентябре выдали 681 ипотечный кредит на общую сумму 1,2 млрд грн. Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в сентябре 2024 года сократился по сравнению с предыдущим месяцем (августом 2024 года) на 1,8%, по сравнению с сентябрем предыдущего года - на 0,6%", - говорится в сообщении.

В НБУ сообщили, что о выдаче новой ипотеки проинформировали 12 банков, которые преимущественно кредитовали в рамках государственной программы "еОселя".

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Большинство сделок заключалось на вторичном рынке недвижимости. Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам выросла до 8,3% годовых против 8,2% в августе.

Что касается регионов, то больше всего ипотечных кредитов в сентябре выдали в Киеве и Киевской области - 371 договор на общую сумму 714,8 млн грн (59,3% от общего объема), во Львовской области - 38 договоров на 72,3 млн грн, в Одесской области - 30 договоров на 47,9 млн грн и Винницкой области - 25 договоров на 41,9 млн грн.

Напомним:

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Банки Украины выдали 694 ипотечных кредита на общую сумму 1,2 млрд грн в июле, что на 200 млн грн больше, чем в июне.