Дания задержала судно КНР с подозрением в обрыве интернет-кабелей в Балтийском море

Датские военно-морские силы задержали китайское судно Yi Peng 3, которое подозревают в причастности к вероятной диверсии на европейских интернет-кабелях в Балтийском море.

Об этом сообщило Министерство обороны Дании в соцсети X, пишет Liga.net.

Корабли ВМС Дании приблизились к балкеру Yi Peng 3 после того, как судно заметили в районе разрыва двух оптоволоконных кабелей, соединяющих Швецию с Литвой и Финляндию с Германией.

Согласно информации трекингового сервиса VesselFinder, сейчас китайское судно находится в проливе Каттегат между Данией и Швецией. Его окружили несколько патрульных кораблей ВМС Дании.

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Напомним:

Финляндия, Германия и Швеция расследуют повреждение сразу двух кабелей связи, проходящих по дну Балтийского моря.