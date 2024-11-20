Дания задержала судно КНР с подозрением в обрыве интернет-кабелей в Балтийском море
Среда, 20 ноября 2024, 16:45 -
Датские военно-морские силы задержали китайское судно Yi Peng 3, которое подозревают в причастности к вероятной диверсии на европейских интернет-кабелях в Балтийском море.
Об этом сообщило Министерство обороны Дании в соцсети X, пишет Liga.net.
Корабли ВМС Дании приблизились к балкеру Yi Peng 3 после того, как судно заметили в районе разрыва двух оптоволоконных кабелей, соединяющих Швецию с Литвой и Финляндию с Германией.
Согласно информации трекингового сервиса VesselFinder, сейчас китайское судно находится в проливе Каттегат между Данией и Швецией. Его окружили несколько патрульных кораблей ВМС Дании.
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Напомним:
Финляндия, Германия и Швеция расследуют повреждение сразу двух кабелей связи, проходящих по дну Балтийского моря.
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