Фінляндія, Німеччина та Швеція розслідують пошкодження кабелів зв’язку у Балтійському морі
Фінляндія, Німеччина та Швеція розслідують пошкодження одразу двох кабелів зв’язку, що проходять по дну Балтійського моря.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.
Після появи інформації про другий пошкоджений кабель – між Швецією та Литвою - в уряді Швеції прокоментували, що інциденти розслідуються.
"Можемо підтвердити, що відповідні шведські органи влади розслідують ці події, – прокоментував міністр цивільного захисту Карл-Оскар Болін. – На тлі складної безпекової ситуації уряд пильно стежить за розвитком подій… Потрібно з’ясувати, чому у Балтійському морі перестали працювати одразу два кабелі".
У Збройних силах Швеції зазначили, що також стежать за розвитком подій та на зв’язку з іншими союзниками.
Фінляндія і Німеччина у спільній заяві з приводу інциденту натякнули, що підозрюють диверсію.
"Загрозою для європейської безпеки є не лише загарбницька війна Росії проти України, а й гібридна війна з боку гравців з недружніми намірами", – зазначили вони.
Із коментарів для преси від операторів, чиї кабелі постраждали, відомо, що "фінський" кабель припинив нормально функціонувати орієнтовно з 3 ночі за місцевим часом у понеділок, а зі шведсько-литовським проблеми почалися ще вранці у неділю.
У фінській Cinia зазначили, що несправність найімовірніше зумовлена якимось зовнішнім впливом і не можна виключати у тому числі диверсії, проте вибухів у районі пошкодження не фіксували.
Нагадаємо, спершу у понеділок стало відомо про пошкодження кабеля зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря поруч з "Північним потоком" та сполучає Фінляндію з Німеччиною.
Восени 2023 році у Фінській затоці зазнав пошкоджень підводний трубопровід з Фінляндії до Естонії та кабель оператора зв’язку. Винуватцем проблеми вважають китайське судно, яке могло порвати їх якорем, що волікся по дну. Розслідування інциденту досі триває.