Удары РФ по подстанциям АЭС Украины рискуют вызвать ядерную катастрофу

Украинская энергосеть находится под "повышенным риском катастрофического сбоя" после ракетной и дроновой атаки России в воскресенье.

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на Greenpeace.

Как указано в аналитической записке Greenpeace, подготовленной для The Guardian, удары Москвы были направлены на электроподстанции, "критически важные для работы атомных станций Украины". Это создает риск, что реакторы могут остаться без энергоснабжения и стать опасными.

Шон Берни, ядерный эксперт Greenpeace Ukraine, заявил: "Очевидно, что Россия использует угрозу ядерной катастрофы как рычаг военного давления для победы над Украиной. Но, осуществляя эти атаки, Россия рискует вызвать ядерную катастрофу в Европе, сравнимую с Фукусимой в 2011 году, Чернобылем в 1986 году или даже хуже."

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Greenpeace призвала Россию немедленно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) развернуть постоянных мониторов на подстанциях, критических для работы атомных электростанций. МАГАТЭ провело одну проверку в конце октября, но пока не обязалось вернуться.

Хотя Greenpeace является независимой организацией, она поддерживает контакт с правительством Украины. Официальные источники Украины, которые обращались к The Guardian, признали технический анализ Greenpeace по этому кризису.

В ночь на воскресенье и рано утром Россия выпустила более 210 ракет и дронов по целям, связанным с генерацией и передачей электроэнергии по всей Украине. Через несколько часов главный поставщик электроэнергии "Укрэнерго" объявил об общенациональном ограничении потребления для стабилизации системы.

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Взрывы были слышны в городах Киев, Одесса, Николаев на юге, Кривой Рог, Павлоград, Винница в центре Украины, а также в Ровно и Ивано-Франковске на западе. Взрывы также прогремели у границы с Молдовой, где украинская энергосистема соединена с соседней страной и остальной Европой.

Хотя атаки, вероятно, не были направлены непосредственно на три действующие атомные станции Украины (Ровенскую, Хмельницкую на западе и Южноукраинскую), Greenpeace считает, что Россия намеренно пытается увеличить фокус на них, поражая подстанции, к которым они подключены.

Напомним:

В ночь на воскресенье был зафиксирован взлет до семи бортов Ту-95мс, из российского Оленегорска. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны. Атака длилась около часа, целью была украинская энергетика.

В воскресенье 17 ноября враг совершил массированную атаку на энергетику Украины, в частности серьезно повредил оборудование теплоэлектростанций ДТЭК.