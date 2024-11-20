Один из крупнейших российских НПЗ частично остановил работу: причина

С 13 ноября из-за поломки производственные процессы остановил НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) - четвертый в стране по объемам переработки нефти и второй по выпуску автомобильного бензина.

Об этом сообщает The Moscow Times.

На принадлежащем "Лукойлу" заводе, который снабжает топливом в том числе московский регион, а в 2023 году выпустил более 11% всего бензина в России, сломалась установка каталитического крекинга КК-1.

Всего на заводе две таких установки - ключевых для производства бензина. Другая - КК-2 - находится на плановом ремонте.

Реклама:

Завод, который за январь-сентябрь переработал 9,1 млн тонн нефти и выпустил 6 млн тонн бензина и дизтоплива, был вынужден резко сократить производство.

Поломка на заводе, где установлено западное оборудование, стала второй с начала 2024 года.

Напомним:

Реклама:

По меньшей мере три российских нефтеперерабатывающих завода были вынуждены остановить переработку или сократить объемы производства из-за значительных убытков на фоне ограничения экспорта, роста цен на нефть и высоких затрат на кредиты.