Украина достигла нового рекорда в экспорте замороженной малины

Украина наращивает экспорт замороженной малины и ежевики в сезоне 2024/2025 годов: с июля по сентябрь объемы достигли рекордных 28 000 тонн.

Об этом сообщает EastFruit.

Экспорт, таким образом, вырос сразу на 36% относительно периода 2023 года и на 45% по сравнению с 2022 годом.

Польша остается основным рынком сбыта украинской замороженной малины, но ее доля уменьшается.

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Украина постепенно выходит напрямую на рынки Германии и Франции, причем доля Германии в этом сезоне превысила 20%.

Первые партии украинской замороженной малины уже отправлены в США и Канаду.

Даже Сербия, мировой лидер по экспорту малины, в сентябре закупила значительную партию украинской продукции для дальнейшего реэкспорта.

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Напомним:

Ранее стало известно, что в Украине огурцы, картофель и лук упали в цене, а яблоки и груши - выросли.