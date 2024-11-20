Работодатели получили более 100 миллионов компенсации за трудоустройство людей с инвалидностью

С начала 2024 года государство выплатило работодателям более 100 млн грн за обустройство рабочих мест для 1500 трудоустроенных людей с инвалидностью.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает пресс-служба ведомства.

Для своих работников работодатели приобрели тактильные материалы для оборудования пола и лестниц, лестничный гусеничный подъемник, подъемную платформу для работников на кресле колесном, специализированную мебель и фурнитуру для приспособления рабочих мест работникам с проблемами спины, компьютеры со встроенными устройствами защиты глаз, специализированные настольные лампы для работников с недостатками зрения, средства связи и специализированную фурнитуру (телефоны и наушники) для работников с проблемами слуха.

"Помогаем работодателям устранить барьеры для работников с инвалидностью, компенсируя расходы на обустройство для них рабочих мест. С начала этого года более 1000 предпринимателей получили компенсацию за приобретенные для своих специалистов с инвалидностью специальную мебель, оборудование, вспомогательные устройства", – сообщила Бережная.

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Выплаты за обустройство рабочих мест для работников с инвалидностью получили предприниматели из всех регионов Украины. Больше всего – в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Одесской областях и городе Киеве. Средний размер компенсации в 2024 году – 68 тыс. грн.

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Напомним:

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С февраля 2024 года работодатели, которые наняли человека с инвалидностью, могут получить компенсацию за обустройство его рабочего места через портал "Дія"