Работодатели смогут получить компенсацию за трудоустройство людей с инвалидностью через "Дію"
Работодатели, нанявшие человека с инвалидностью, могут получить через портал "Дія" компенсацию за обустройство его рабочего места.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Это значительно упростит и ускорит процесс получения финансовой помощи, а также мотивирует компании трудоустраивать людей с инвалидностью и обеспечивать комфортные условия труда.
"Такую программу правительство ввело еще в августе прошлого года. Благодаря ей работодатели смогли получать компенсацию за уже приобретенные средства для обустройства рабочего места сотрудников с инвалидностью. В частности, за мебель, компьютеры, специальные программы и вспомогательные системы", – рассказали в ведомстве.
Как получили компенсацию от государства за трудоустройство людей с инвалидностью:
- авторизоваться на портале "Дія" с помощью КЭП;
- заполнить заявление: указать данные о лице с инвалидностью и обустроенном рабочем месте;
- прикрепить документы, подтверждающие трудоустройство, покупку вспомогательных средств и справку медико-социальной экспертной комиссии, удостоверяющую инвалидность сотрудника;
- указать IBAN счета;
- подписать заявление КЭПом.
Решение после этого будет предоставлено в течение 13 рабочих дней. Если оно положительное – средства поступят на счет в течение 5 рабочих дней.
На компенсацию можно подать только если сотрудник с инвалидностью начал работать в компании в течение последних 90 дней на момент подачи заявления.
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Экономическая правда