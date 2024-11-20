Минфин разместил облигаций на почти 14 миллиардов: какая доходность
Среда, 20 ноября 2024, 12:15 -
Министерство финансов Украины 19 ноября 2024 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 13,72 млрд грн в эквиваленте.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
"Минфин разместил облигации на более 13,7 млрд гривен в эквиваленте", - сообщили в министерстве.
Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ:
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- 5,042 млрд грн под 15,2% с погашением через 1,5 года;
- 5,092 млрд грн под 16,19% с погашением через 2,4 года;
- 1,124 млрд грн под 16,8% с погашением через 3,4 года.
- 59,5 млн долл. под 4,61% с погашением через 1 год.
Напомним:
За 1000 дней полномасштабного вторжения через выпуск облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) в государственный бюджет привлекли 1,36 трлн грн (36,8 млрд долларов США) в эквиваленте.
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