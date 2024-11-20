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Минфин разместил облигаций на почти 14 миллиардов: какая доходность

Среда, 20 ноября 2024, 12:15 - Виктор Волокита

Министерство финансов Украины 19 ноября 2024 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 13,72 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина. 

"Минфин разместил облигации на более 13,7 млрд гривен в эквиваленте", - сообщили в министерстве. 

Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ: 

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  • 5,042 млрд грн под 15,2% с погашением через 1,5 года; 
  • 5,092 млрд грн под 16,19% с погашением через 2,4 года;
  • 1,124 млрд грн под 16,8% с погашением через 3,4 года.
  • 59,5 млн долл. под 4,61% с погашением через 1 год.

Напомним:

За 1000 дней полномасштабного вторжения через выпуск облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) в государственный бюджет привлекли 1,36 трлн грн (36,8 млрд долларов США) в эквиваленте.

ОВГЗ Минфин
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Экономическая правда
Укр / Рус
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