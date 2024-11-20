Китай обогнал Германию по промышленному использованию роботов – исследование

Китай обогнал Германию по использованию роботов в промышленности, подчеркивая проблемы, с которыми сталкивается крупнейшая экономика Европы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Международной федерации робототехники (IFR).

По плотности роботов, важному показателю для международных сравнений автоматизации обрабатывающей промышленности, Южная Корея является мировым лидером с 1 012 роботами на 10 000 работников, что на 5% больше, чем в 2018 году.

Далее следует Сингапур, а за ним Китай с 470 роботами на 10 000 работников - более чем вдвое больше, чем в 2019 году.

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Это по сравнению с 429 работами на 10 000 работников в Германии, где с 2018 года наблюдается ежегодный рост на 5%.

Сообщается, что в прошлом Германия в значительной степени полагалась на свою промышленную базу и экспорт для роста, но сейчас она сталкивается со все более жесткой конкуренцией со стороны таких стран, как Китай.

В 2024 году в Германии ожидается экономическое сокращение второй год подряд, что сделает ее худшим показателем среди богатых демократий G7.

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Напомним:

Немецкий экспорт и промышленное производство упали больше, чем ожидалось в сентябре, что свидетельствует о слабости двух столпов немецкой экономической модели в начале четвертого квартала.

Китай призывает местных автопроизводителей прекратить крупные инвестиции в европейские страны, которые поддерживают дополнительные пошлины на электромобили китайского производства.