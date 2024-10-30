Китай закликав автовиробників уникати інвестицій у країни ЄС, які підтримали мита

Китай закликає місцевих автовиробників припинити великі інвестиції в європейські країни, які підтримують додаткові мита на електромобілі китайського виробництва.

Про це повідомляє Reuters.

Поки Китай продовжує переговори про альтернативу тарифам, китайським автовиробникам, включно із BYD, SAIC та Geely, повідомили про те, що вони повинні призупинити інвестування у великі активи в країнах, які підтримали мита.

Десять членів ЄС, включно із Францією, Польщею та Італією, підтримали тарифи на китайські електромобілі під час голосування, п'ять членів, зокрема Німеччина, виступили проти, а 12 –утрималися.

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Державна компанія SAIC, другий за величиною експортер автомобілів у Китаї, обирає місце для заводу з виробництва електромобілів у Європі, а також планує відкрити цього року другий європейський центр запчастин у Франції.

Італійський уряд веде переговори з Chery та іншими китайськими автовиробниками про потенційні інвестиції.

BYD будує завод в Угорщині, яка проголосувала проти тарифів. Китайський гігант електромобілів також розглядає можливість перенесення своєї європейської штаб-квартири з Нідерландів до Угорщини через занепокоєння щодо витрат.

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Ще до того, як Китай надав вказівки, китайські компанії з обережністю ставилися до самостійного створення виробничих майданчиків в Європі, бо це вимагає великих інвестицій і глибокого розуміння місцевих законів і культури.

Нагадаємо:

Європейська комісія завершила антисубсидійне розслідування щодо імпорту електромобілів з Китаю та запровадила компенсаційні мита строком на п'ять років.