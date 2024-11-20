Bitcoin впервые преодолел отметку в 94 тысячи долларов

Bitcoin поднялся до рекордного уровня выше 94 000 долл, поскольку сообщение о том, что компания Дональда Трампа ведет переговоры о покупке криптовалютной компании Bakkt, добавило надежды на благоприятный режим для криптовалют.

Об этом сообщает Reuters.

Bitcoin, крупнейшая и самая известная криптовалюта в мире, в этом году выросла более чем вдвое, достигнув рекордно высокого уровня 94 078 долларов.

Рост биткойна до рекордного уровня был поддержан отчетом о сделке Трампа, а также трейдерами, которые воспользовались первым днем торговли опционами на Nasdaq над Bitcoin ETF BlackRock.

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Криптовалюты резко выросли после выборов в США 5 ноября, поскольку трейдеры предполагают, что обещанная новоизбранным президентом Трампом поддержка цифровых активов приведет к менее ограничительного режима регулирования и оживит биткойн после нескольких вялых месяцев.

Напомним:

Социальная сеть Дональда Трампа (TMTG) ведет переговоры о покупке Bakkt, площадки для торговли криптовалютой, поскольку она стремится выйти за рамки онлайн-общения.

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