В Украине растет потребление электроэнергии из-за меньших объемов ограничений

В Украине растет потребление электроэнергии. 20 ноября по состоянию на 5:00 его уровень был на 1,6% выше, чем в это же время предыдущего дня - во вторник, 19 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Как говорится в сообщении, это объясняется продолжением запитки ранее обесточенных в результате российского обстрела потребителей в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы в области продолжаются.

19 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 6% выше, чем в предыдущие сутки - в понедельник, 18 ноября. Это объясняется применением меньшего объема ограничений в это время.

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В компании напомнили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после десяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. Поэтому для сбалансирования энергосистемы в период с 6:00 до 22:00 сегодня в большинстве областей действуют графики почасовых отключений объемом одной очереди.

Напомним:

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После 3 дней "блэкаута" Одесская область со среды 20 ноября возвращается к графикам стабилизационных отключений света.