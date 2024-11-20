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Укр / Рус

В России прогнозируют обвал авторынка до 30% в 2025 году

Среда, 20 ноября 2024, 10:49 - Виктор Волокита

Продажи новых легковых и легких коммерческих машин в России в 2025 году могут сократиться на 21-30% до 1,3-1,4 млн штук при высокой ключевой ставке. 

Об этом сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, пишет издание The Moscow Times.  

"Клиенты перетекают из автосалонов в банки и аккумулируют свои средства на депозитах, что, конечно, в среднесрочной перспективе однозначно негативно скажется на рынке и производственных планах. Потому что поддерживать такие темпы производства, которые демонстрирует АвтоВАЗ за последние 2-3 года, в следующем году при такой ключевой ставке просто невозможно", - сказал Соколов.

Банк России в октябре повысил ключевую ставку сильнее консенсус-прогноза, сразу на 200 базисных пунктов до 21%, пикового значения с 2003 года, чтобы бороться с инфляцией.

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Издание напомнило, что в последнее время бизнес усилил критику в адрес ЦБ за угрожающие для инвестиций высокие процентные ставки, предупреждая о риске срыва развития инфраструктуры и даже угрожая остановкой экспорта отдельной продукции.

Напомним:

Официальный курс доллара Центрального Банка России превысил 100 рублей, впервые с октября 2023 года.

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Россия авторынок
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Экономическая правда
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