 Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100
Все разделы
Укр / Рус

В Украине упал спрос на авто с дизельными двигателями: популярные модели

Среда, 20 ноября 2024, 09:16 - Виктор Волокита
 
gettyimages

В октябре 2024 года автопарк Украины пополнили почти 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 26% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

Из них: 1,5 тыс. ед. новых и почти 4,2 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа. 

На рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, против 20% в октябре 2023г.

Реклама:

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 25%, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст - 10,5 года.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

  1. RENAULT Duster - 508 ед;
  2. PEUGEOT Landtrek - 145 ед;
  3. VOLKSWAGEN Touareg - 135 ед;
  4. SKODA Kodiaq - 79 ед;
  5. TOYOTA Hilux - 52 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

Реклама:
  1. RENAULT Megane - 403 ед;
  2. SKODA Octavia - 274 ед;
  3. VOLKSWAGEN Passat - 252 ед;
  4. NISSAN Qashqai - 231 ед;
  5. VOLKSWAGEN Golf - 157 ед.

Напомним:

В октябре 2024 года украинцы приобрели почти 2,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это на 12% меньше по сравнению с октябрем 2023 года.

авто рынок
Реклама:
Материалы по теме
Коммунальщики Славянска заказали внедорожник Mitsubishi за 2 миллиона 18 ноября 2024, 12:31
В Украине падает спрос на подержанные авто из США 15 ноября 2024, 12:35
Облэнерго заказало роскошную машину с сиденьями с массажем за 3 миллиона 15 ноября 2024, 11:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте