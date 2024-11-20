В Украине упал спрос на авто с дизельными двигателями: популярные модели

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В октябре 2024 года автопарк Украины пополнили почти 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 26% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

Из них: 1,5 тыс. ед. новых и почти 4,2 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа.

На рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, против 20% в октябре 2023г.

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Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 25%, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст - 10,5 года.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

RENAULT Duster - 508 ед; PEUGEOT Landtrek - 145 ед; VOLKSWAGEN Touareg - 135 ед; SKODA Kodiaq - 79 ед; TOYOTA Hilux - 52 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

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RENAULT Megane - 403 ед; SKODA Octavia - 274 ед; VOLKSWAGEN Passat - 252 ед; NISSAN Qashqai - 231 ед; VOLKSWAGEN Golf - 157 ед.

Напомним:

В октябре 2024 года украинцы приобрели почти 2,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это на 12% меньше по сравнению с октябрем 2023 года.