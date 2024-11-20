В Украине упал спрос на авто с дизельными двигателями: популярные модели
Среда, 20 ноября 2024, 09:16 -
В октябре 2024 года автопарк Украины пополнили почти 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 26% меньше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает Укравтопром.
Из них: 1,5 тыс. ед. новых и почти 4,2 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа.
На рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, против 20% в октябре 2023г.
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Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 25%, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст - 10,5 года.
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
- RENAULT Duster - 508 ед;
- PEUGEOT Landtrek - 145 ед;
- VOLKSWAGEN Touareg - 135 ед;
- SKODA Kodiaq - 79 ед;
- TOYOTA Hilux - 52 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
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- RENAULT Megane - 403 ед;
- SKODA Octavia - 274 ед;
- VOLKSWAGEN Passat - 252 ед;
- NISSAN Qashqai - 231 ед;
- VOLKSWAGEN Golf - 157 ед.
Напомним:
В октябре 2024 года украинцы приобрели почти 2,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это на 12% меньше по сравнению с октябрем 2023 года.
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