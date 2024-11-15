В Україні падає попит на вживані авто з США

У жовтні 2024 року українці придбали майже 2,7 тис. вживаних легковиків із США. Це на 12% менше, порівняно з жовтнем 2023 року.

Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром".

Найбільша частка з цієї кількості (42%) – машини з бензиновими двигунами. Електромобілі охопили 40%, гібридні – 8%, дизельні та авто з ГБО по 5%. Середній вік авто з пробігом, що поповнили український автопарк минулого місяця, – 5,6 років.

Загалом 16% вживаних авто, що у жовтні перейшли на українські номери, були з США.

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У топ-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:

Tesla Model Y – 285 од.;

Tesla Model 3 – 274 од.;

Jeep Cherokee – 158 од.;

Ford Escape –151 од.;

Volkswagen Passat – 151 од.

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року українці придбали 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% менше порівняно з жовтнем 2023 року.

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