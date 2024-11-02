"Тысячу Зеленского" можно будет потерять на лекарства

Украинцы смогут потратить средства, начисленные по программе зимней "еПоддержки", на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По словам первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко к программе "Национальный кэшбек" уже присоединились более 50 фармацевтических производителей и около 250 продавцов лекарств и медицинских изделий.

Во время действия предыдущей программы "еПоддержка" и программы помощи в размере 6500 грн в 2021-2022 годах, украинцы потратили более 500 млн грн на медикаменты.

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Напомним:

В сети распространяются ссылки на фейковые аккаунты Министерства социальной политики, которые якобы обещают выплаты 1000 гривен от государства.

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