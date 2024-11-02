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Бельгийская и украинская компании будут совместно производить ракеты для противодействия БПЛА

Суббота, 2 ноября 2024, 12:42 - Владимир Туник-Фриз

Бельгийская компания Thales подписала меморандум с украинским оборонным предприятием, который в частности предусматривает совместное производство ракет для противодействия БПЛА.

Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

"Это сотрудничество усилит украинский ОПК и защиту критической инфраструктуры от вражеских дронов", - отметил Сметанин.

Меморандум предусматривает совместное производство ракет для противодействия вражеским БпЛА. В Минстратегпроме также ожидают, что в дальнейшем сотрудничество расширится до передачи технологий и комплектующих к этим ракетам.

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Напомним:

Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны за январь-сентябрь 2024 года составляют 1,3 трлн грн, это 57,6% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

ОПК война Бельгия
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