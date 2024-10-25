Видатки на оборону з початку року сягнули 1,3 трильйона: 57% від усіх витрат держбюджету

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони а січень-вересень 2024 року становлять 1,3 трлн грн, це 57,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Зокрема, з них у вересні використано з держбюджету 146,9 млрд грн.

Кошти були спрямовані на:

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грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

"Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень", – розповіли в міністерстві.

Нагадаємо:

З початку 2024 року Міністерство фінансів України продало військових облігацій на понад 300 млрд грн, які пішли до державного бюджету.

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