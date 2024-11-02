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За сутки энергетики восстановили питание для более четверти миллиона потребителей

Суббота, 2 ноября 2024, 11:45 - Владимир Туник-Фриз

За сутки энергетики восстановили питание для более 381 тысячи потребителей, которые были обесточены в результате обстрелов и боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

За сутки энергетики восстановили питание для 381 424 потребителей после результатов боевых действий.

В Минэнерго отмечают, что энергосистема страны остается сбалансированной, но поврежденная инфраструктура усложняет работу энергосистемы.

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"Призываем потребителей рационально пользоваться электроэнергией, особенно в вечернее время с 17:00 до 22:00. Это помогает энергетикам держать систему в более стабильном состоянии", - говорится в сообщении.

Напомним:

Украинцы могут пройти зиму без плановых отключений света, если объекты энергетики удастся защитить от обстрелов.

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В "Укрэнерго" отметили, что по состоянию на 1 ноября оснований для введения графиков ограничения потребления для населения нет.

энергетика электроэнергия
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