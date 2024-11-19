ЕБРР предоставляет "Киевтеплоэнерго" 50 миллионов евро кредита для поддержки

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет Киеву 50 млн евро кредита на обеспечение ликвидности коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и выполнение им функций по обеспечению столицы теплом.

Об этом говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению ЕБРР, кредит сопровождается гарантией Евросоюза, покрывающей 25% его суммы, а также грантом 5 млн евро от США.

"Гарантия ЕС от первой потери покроет 25% суммы кредита и является чрезвычайно важной для этой транзакции, которая поможет городу и его ключевым коммунальным предприятиям немедленно удовлетворить критические потребности в ликвидности и обеспечить непрерывное предоставление важнейших общественных услуг. Кредит ЕБРР сопровождается грантом от США на сумму 5 млн евро", - говорится в сообщении банка.

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Отмечается, что кредит ЕБРР поможет отремонтировать поврежденную инфраструктуру города в рамках подготовки к отопительному сезону и обеспечит ликвидность "Киевтеплоэнерго", которое может продолжать свою деятельность и сохранить персонал.

В релизе отмечается, с февраля 2022 года ЕБРР предоставил более EUR5,2 млрд для Украины, в том числе до EUR1,4 млрд в этом году, уделяя первоочередное внимание поддержке энергетической безопасности, критически важной инфраструктуры, продовольственной безопасности, частного сектора и ключевых реформ.

Напомним:

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Первые когенерационные установки в рамках проекта "Киевтеплоэнерго" в Киеве появятся уже в ноябре-декабре 2024 года.