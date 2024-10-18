"Київтеплоенерго" встановить перші когенераційні установки в кінці року
Перші когенераційні установки в рамках проєкту "Київтеплоенерго" у Києві з'являться вже у листопаді-грудні 2024 року.
Про це пише ExPro.
Планується створення незалежних "енергетичних островів".
Для цього збудують 6 нових ТЕЦ та 11 міні-ТЕЦ на базі районних котелень, що дозволить місту бути повністю автономним та самодостатнім.
На цих енергооб’єктах встановлюватимуть газопоршневі та газотурбінні установки, здатні одночасно виробляти тепло та електроенергію.
В результаті місто наростить до 67% генеруючих потужностей, що повністю покриє потребу у електроенергії та теплі. Буде також створено 20% резерв потужностей. Вартість впровадження концепції –1,2 млрд євро. За умови сталого фінансування вона буде реалізована за 12-15 років.
На першому етапі реалізації концепції Київтеплоенерго впровадить гарантоване електрозабезпечення власних потреб теплоджерел та об’єктів критичної інфраструктури, що забезпечить сталу роботу котелень у зимовий період. Наразі триває поставка 15 когенераційних установок.
"Запуск перших когенераційних установок відбудеться вже у листопаді-грудні цього року. Загалом протягом цієї зими плануємо включити обладнання на понад 60 МВт. Це мінімум, необхідний для проходження опалювального сезону", – зазначив Вячеслав Бінд, директор Київтеплоенерго.