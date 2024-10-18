"Київтеплоенерго" встановить перші когенераційні установки в кінці року

Перші когенераційні установки в рамках проєкту "Київтеплоенерго" у Києві з'являться вже у листопаді-грудні 2024 року.

Про це пише ExPro.

Планується створення незалежних "енергетичних островів".

Для цього збудують 6 нових ТЕЦ та 11 міні-ТЕЦ на базі районних котелень, що дозволить місту бути повністю автономним та самодостатнім.

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На цих енергооб’єктах встановлюватимуть газопоршневі та газотурбінні установки, здатні одночасно виробляти тепло та електроенергію.

В результаті місто наростить до 67% генеруючих потужностей, що повністю покриє потребу у електроенергії та теплі. Буде також створено 20% резерв потужностей. Вартість впровадження концепції –1,2 млрд євро. За умови сталого фінансування вона буде реалізована за 12-15 років.

На першому етапі реалізації концепції Київтеплоенерго впровадить гарантоване електрозабезпечення власних потреб теплоджерел та об’єктів критичної інфраструктури, що забезпечить сталу роботу котелень у зимовий період. Наразі триває поставка 15 когенераційних установок.

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"Запуск перших когенераційних установок відбудеться вже у листопаді-грудні цього року. Загалом протягом цієї зими плануємо включити обладнання на понад 60 МВт. Це мінімум, необхідний для проходження опалювального сезону", – зазначив Вячеслав Бінд, директор Київтеплоенерго.