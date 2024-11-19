Простой первичных мощностей на российских НПЗ увеличился на треть

Объем простаивающих мощностей первичной переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах России в ноябре увеличился на 0,62 млн тонн (+34,4%) к прежнему плану, до 2,42 млн тонн.

Об этом свидетельствуют расчеты Reuters на основе данных источников в отрасли, передает enkorr.

Фактический простой первичных мощностей по итогам октября составил 4,56 млн тонн, снизившись к предыдущей оценке на 0,3 млн тонн (-0,7%).

Рост добывающих мощностей в ноябре к предыдущему прогнозу произошел из-за продолжения ремонтов и технологических простоев отдельных первичных установок на Новошахтинском, Комсомольском, Новокуйбышевском НПЗ, "ОрскНОС", "НижегородНОС" и "Уфанефтехим".

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Однако, как отмечается, с учетом вероятного продолжения ряда текущих ремонтов и простоев на первичных установках НПЗ их объем может вырасти до 2,7 млн тонн (+10%) по итогам месяца.

Суммарный простой первичной переработки на российских НПЗ за январь-ноябрь 2024 года достиг 39,6 млн тонн, что на 5,8 млн тонн (+17%) превышает показатель за аналогичный период прошлого года (33,8 млн тонн).

Напомним:

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По меньшей мере три российских нефтеперерабатывающих завода были вынуждены остановить переработку или сократить объемы производства из-за значительных убытков на фоне ограничения экспорта, роста цен на нефть и высоких затрат на кредиты.