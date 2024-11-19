Китайские банки блокируют счета компаний РФ из-за подсанкционных адресов

Российские компании столкнулись с блокировкой счетов в крупных китайских банках из-за того, что их юридические адреса совпадают с адресами организаций, находящихся под санкциями.

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

По их словам, подобные ограничения в последнее время стали приобретать массовый характер. В частности, активно блокируют счета крупные банки - Bank of China и Chouzhou Commercial.

В их "черные списки" попал один из адресов массовой регистрации юрлиц в Турции, а также около десяти адресов в Гонконге, говорит представитель юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок.

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"В Турции "черная метка" прилетела компаниям, зарегистрированным по адресу No: 52 Hasat Sk., Kamara Iç Kapi No: 1, Merkez Mah., Sisli, Istanbul, 34381, Turkey. В Гонконге "испорченными" оказались хорошо всем знакомые адреса - например, Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd. Wan Chai, Hong Kong и ряд других", - уточнил юрист.

Под ограничения попал и как минимум один адрес на территории России, говорит гендиректор юридической компании "Синорусс" Сурана Раднаева.

"Это привело к тому, что сейчас банк [Bank of China] проводит проверку не только адреса компании, которой не повезло иметь один и тот же адрес с подсанкционной компанией. Также проверяется ее название, вид деятельности и гендиректор. На время проверки использование счетов ограничено", - сообщила она изданию.

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Напомним:

Четвертый по размеру активов банк Китая - Bank of China - стал чаще блокировать переводы в юанях из стран, которые Россия использует для закупки товаров.